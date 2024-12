« previous post |

jīgōng bāo, jīgōng bāo

鸡公煲, 鸡公煲

chicken / cock / rooster pot, chicken / cock / rooster pot

jīngguò wǒ de wèi

经过我的胃~

"through my stomach"

'Nuff said! Just eat! — and open presents!

Selected readings

[Thanks to Xinyi Ye and Mark Swofford]

Permalink