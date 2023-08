« previous post | next post »

From a photo sharing group on Facebook:

The Chinese says:

fēnshǒu

分手

"separate; (bid) farewell; part(ing); part company; break up (with); split up; end a relationship")

Cf. fēnshǒu xìn 分手信 ("break up letter; Dear John letter").

