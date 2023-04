« previous post |

The Chinese on the sign says:

Wēnxīn tíshì 溫馨提示 ("Gentle Reminder")

bǎochí ānjìng 保持安静 ("keep quiet")

bǎochí qīngjié 保持清洁 ("keep clean")

qǐng wù xīyān 请勿吸烟 ("no smoking")

qǐng wù pāishè 请勿拍摄 ("no photos")

qǐng wù fǔmō 请勿抚摸 ("don't touch")

Such politeness!

Selected readings

Permalink